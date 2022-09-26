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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Почти 5 тыс. машин скопилось в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Около 3,5 тысячи легковых и 1,3 тысячи грузовых автомобилей скопилось в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии, сообщил в понедельник вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"За последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии. На сегодняшний день ожидают проезда через пункт пропуска Верхний Ларс порядка 3,5 тыс. единиц легкового транспорта (...) Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4,8 тыс., в том числе 1,3 тыс. грузового транспорта", - сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики.

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Он добавил, что для легкового транспорта организовали временную стоянку на участке строящейся дороги под Владикавказом.

Томаев также сообщил, что за прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 37,5 тыс. единиц автотранспорта и 115 тыс. человек, что на 23,3% больше, чем на предыдущей отчетной неделе.

Северная Осетия Грузия
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