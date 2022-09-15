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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Более, чем 800 добровольцев из Курской области участвуют в СВО, согласно сообщению губернатора

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что от Курской области в специальной военной операции на Украине участвуют более 800 добровольцев.

"В общей сложности от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, отправлено более 800 добровольцев, в том числе, и в наш батальон материально-технического обеспечения "Сейм", который будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего необходимого. Все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений. Добровольцев полностью обеспечили всем необходимым, а именно экипировкой, формой, средствами защиты и связи", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что также ведётся набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий. Новобранцы будут проходить соответствующее обучение и также получат необходимое снаряжение, написал он.

Старовойт подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах.

"Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам", - добавил губернатор.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская, Запорожская и Харьковская области частично находятся под контролем российских сил.

Хроника 24 февраля – 15 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт
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