Орбиту МКС подняли на 410 метров перед полётом к ней корабля "Союз МС-22"

Международная космическая станция Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" скорректировали высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 410 метров перед полётом к ней корабля "Союз МС-22" и последующей состыковкой, сообщила в четверг российская госкорпорация "Роскосмос".

"15 сентября в 21:10 по Москве включились двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" для коррекции орбиты МКС. По предварительным данным, после корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 410 метров и составила 416,3 км над поверхностью нашей планеты", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в телеграм-канале.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции, в который помимо Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.