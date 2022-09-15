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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в регионе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка в регионе и, в частности, Нагорном Карабахе, где действуют российские миротворцы, обсуждалась в четверг в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Армении Сурена Папикяна, сообщило Минобороны РФ.

"Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Официально сообщилось, что российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. В августе 2021 года армянское Минобороны сообщило, что российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

В Ереване сообщили о боях в ночь на 13 сентября с армией Азербайджана на ряде направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении.

В Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана в четверг опубликовало список военнослужащих, погибших в боях с армией Армении на границе двух стран 12-14 сентября - в нем 71 человек.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 военнослужащих вооруженных сил Армении в результате начавшихся с 13 сентября боев с вооруженными силами Азербайджана.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября.

В Армению прибыла миссия ОДКБ во главе с начальник объединенного штаба организации Анатолием Сидоровым. Ранее в четверг на брифинге в Москве Сидоров сказал, что посылать в Армению воинский контингент ОДКБ пока не планирует.

Генсек ОДКБ Станислав Зась планирует прилететь в Армению на следующей неделе, сказал Сидоров.

Сергей Шойгу Армения
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