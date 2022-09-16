Совбез Армении решил пока не вводить военное положение

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Совет безопасности Армении счел пока нецелесообразным введение в стране военного положения, сообщил на заседании правительства премьер-министр страны Никол Пашинян, ссылаясь на состоявшееся обсуждение.

13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались бои. По оценке Пашиняна, обстановка там и сейчас остается напряженной.

Премьер рассказал, что граждане предлагают властям ввести военное положение, чтобы они могли быть привлечены к обороне границ.

"Этот вопрос мы также обсудили в Совете безопасности, и считаем, что эти люди могут быть привлечены на добровольческой основе и для этого должны обратиться в военные комиссариаты", - сказал Пашинян.

"Мы продолжим предпринимать все возможные шаги для установления в регионе долгосрочного мира. И для нас неприемлемы попытки использовать деятельность комиссии по делимитации, демаркации и безопасности границ с Азербайджаном для выдвижения каких-либо территориальных претензий к Армении", - заявил он.

По его словам, территория Армении составляет 29 800 кв. км, и "ни один миллиметр не может быть предметом каких-либо обсуждений", он подчеркнул неизменность этой позиции.

На этом же заседании он сообщил, что с 13 сентября на границе погибли 135 армянских военных, еще многие были ранены. Минобороны Азербайджана в четверг сообщило о 71 погибших военнослужащих с азербайджанской стороны.

"Наша позиция однозначная - вторгшиеся на территорию Армении ВС Азербайджана должны покинуть нашу суверенную территорию. И речь идет не только о территориях, где разворачивались события в последние дни, но и о территориях, куда ВС Азербайджана вторглись 12 мая прошлого года, в частности, участок Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ)", - сказал премьер.

В Ереване происходящее считают попыткой азербайджанской стороны продвинуться вглубь территории Армении. В Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана.