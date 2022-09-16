Посол РФ в США заявил, что санкции приведут лишь к сворачиванию двустороннего диалога

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов в ответ на просьбу СМИ прокомментировать введение очередных антироссийских санкций заявил, что американские власти оказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей, бьют по перспективам восстановления глобальной экономики и ведут к сворачиванию двустороннего диалога.

"Твердолобость Вашингтона, продолжающего раскручивать санкционную спираль, уже не удивляет. Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики. Подтверждение тому - сумбурность очередного "пакета рестрикций". В одном списке - высокотехнологичные компании и "дома моды", Уполномоченный по правам ребенка и Помощник Президента России", - заявил посол.

Он добавил, что "противореча самим себе, американцы с одной стороны заявляют о важности сотрудничества в космосе, а с другой - вводят санкции против структур "Роскосмоса".

"Не выдерживая конкуренции с передовыми финансовыми технологиями, пытаются запретить их использование. (...) Подчеркну: повлиять на подходы и позиции нашей страны подобные враждебные шаги не могут. Приведут лишь к усилению замерзания двустороннего диалога. Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому плотный график международных встреч В.В.Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС", - заявил Антонов.