Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США пытаются очернить сотрудничество России и Венесуэлы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в США в комментарии относительно заявлений представителя госдепартамента на сенатских слушаниях по Венесуэле подчеркнуло, что американская сторона пытается очернить сотрудничество РФ с Венесуэлой, чтобы скрыть собственное деструктивное влияние на эту страну.

"Обратили внимание, что в ходе слушаний в сенате 15 сентября зам. госсекретаря по Западному полушарию Б. Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой. При этом много говорил о якобы конструктивной роли США по содействию в выходе из "венесуэльского кризиса" путем диалога. Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики. Секторальные санкции, введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны. Этот факт, к слову, был признан Государственным контрольным управлением США", - говорится в комментарии.

"Одновременно, продолжая признавать самозванца Х.Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать "заморозку" (а по сути - кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики", - отмечает посольство.

Оно также подчеркивает, что "на венесуэльском направлении США комбинируют методы экономического удушения и "цветных" революций".

"Россия, как и прежде, развивает отношения с Каракасом на взаимовыгодной основе с опорой на проверенные временем узы дружбы. Готовы и дальше содействовать мирному преодолению межвенесуэльских разногласий при соблюдении суверенитета Венесуэлы и ее Конституции", - отмечает посольство.