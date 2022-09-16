Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США пытаются очернить сотрудничество России и Венесуэлы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в США в комментарии относительно заявлений представителя госдепартамента на сенатских слушаниях по Венесуэле подчеркнуло, что американская сторона пытается очернить сотрудничество РФ с Венесуэлой, чтобы скрыть собственное деструктивное влияние на эту страну.

В миреПосол РФ в США заявил, что санкции приведут лишь к сворачиванию двустороннего диалогаЧитать подробнее

"Обратили внимание, что в ходе слушаний в сенате 15 сентября зам. госсекретаря по Западному полушарию Б. Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой. При этом много говорил о якобы конструктивной роли США по содействию в выходе из "венесуэльского кризиса" путем диалога. Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики. Секторальные санкции, введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны. Этот факт, к слову, был признан Государственным контрольным управлением США", - говорится в комментарии.

"Одновременно, продолжая признавать самозванца Х.Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать "заморозку" (а по сути - кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики", - отмечает посольство.

Оно также подчеркивает, что "на венесуэльском направлении США комбинируют методы экономического удушения и "цветных" революций".

"Россия, как и прежде, развивает отношения с Каракасом на взаимовыгодной основе с опорой на проверенные временем узы дружбы. Готовы и дальше содействовать мирному преодолению межвенесуэльских разногласий при соблюдении суверенитета Венесуэлы и ее Конституции", - отмечает посольство.

США Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 16 сентября

Киргизия начала эвакуацию мирных жителей из приграничных с Таджикистаном районов

Вооруженные столкновения идут по всему периметру киргизско-таджикской границы

Погранслужба Киргизии сообщает об обстреле своей заставы со стороны Таджикистана

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Небензя заявил, что Запад мешает РФ перевести взносы во Всемирную продовольственную программу

Небензя заявил, что Запад мешает РФ перевести взносы во Всемирную продовольственную программу

Минобороны РФ сообщило о телефонном разговоре Шойгу с главой Генштаба Азербайджана

Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в регионе

Орбиту МКС подняли на 410 метров перед полётом к ней корабля "Союз МС-22"

Орбиту МКС подняли на 410 метров перед полётом к ней корабля "Союз МС-22"
Военная операция на Украине

Более чем 800 добровольцев из Курской области участвуют в СВО, согласно сообщению губернатора

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });