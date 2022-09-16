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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Литва отложила испытания изолированной работы энергосистемы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Литовский сетевой оператор Litgrid решил отложить запланированные на сентябрь испытания работы энергосистемы страны в изолированном режиме в связи со сложной ситуацией на рынке электроэнергии и для обеспечения максимальной пропускной способности линий электропередачи между странами региона.

Как сообщила компания, новая дата испытаний станет известна после согласования с региональными партнерами.

По словам генерального директора Litgrid Рокаса Масюлиса, испытания отложены, в первую очередь, потому что ограничение пропускной способности соединений ЛЭП во время тестирования повлияет на цены на электроэнергию.

"Во-вторых, мы планируем расширить масштабы испытаний – в них будет задействована стратегически важная для Литвы система хранения электроэнергии мощностью 200 МВт, которая будет завершена в декабре, и другая новая инфраструктура. Мы также надеемся, что к испытаниям присоединятся региональные партнеры", - приведены в сообщении слова Масюлиса.

Третьей причиной, по его словам, является экономия средств. "Мы ожидаем, что ко времени испытаний цены на электроэнергию вернутся к нормальным пределам, а затраты на испытания будут ниже", - сказал глава компании.

Как сообщалось, Литва в сентябре планировала впервые провести испытания энергосистемы страны в изолированном режиме работы. Ранее проводились только частичные испытания энергосистемы страны в изолированном режиме.

Испытания – один из элементов подготовки к синхронизации с сетями континентальной Европы, их цель – проверка возможности энергосистемы действовать в случае необходимости самостоятельно.

В июне 2018 года Европейская комиссия, страны Балтии и Польша подписали в Брюсселе "дорожную карту" синхронизации электросетей до 2025 года. Соглашение с ЕК о синхронизации ЛЭП означает выход балтийских республик из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

Литва Litgrid
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