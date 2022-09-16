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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Путин заявил, что вопросы по строительству АЭС "Аккую" в Турции сняты

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные с организацией процесса строительства АЭС "Аккую" в Турции, сняты, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Были определенные вопросы, связанные с организацией самого процесса, строительства и так далее. Насколько мне известно, все эти вопросы уже закрыты. Вчера были подписаны окончательные документы, урегулирующие все отношения между сторонами этой большой, грандиозной стройки", - сообщил Путин.

По его словам, проект реализуется "штатно".

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Владимир Путин Аккую
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