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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Эрдоган выразил надежду на то, что АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на запуск первого реактора на строящейся АЭС "Аккую" в 2023 году.

Его слова приводит агентство "Анадолу".

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с Эрдоганом сообщил, что вопросы, связанные с организацией процесса строительства АЭС "Аккую" в Турции, сняты.

Кроме того, говоря о недавних переговорах с Путиным, Эрдоган заявил, что по мнению и Анкары, и Москвы, заключенная в Стамбуле продуктовая сделка должна позволять поставлять продукцию АПК не столько в развитые, сколько в менее благополучные, развивающиеся страны.

Также, как пишет "Анадолу", "президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на вступление в ШОС в 2023 году, на саммите, который организует Индия".

АЭС "Аккую" – проект в атомной отрасли, реализуемый российской госкорпорацией "Росатом" по модели BOO ("build-own-operate" – "строй-владей-эксплуатируй"). Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1,2 тыс. МВт.

Турция АЭС "Аккую" ШОС Реджеп Тайип Эрдоган
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