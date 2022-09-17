Эрдоган выразил надежду на то, что АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на запуск первого реактора на строящейся АЭС "Аккую" в 2023 году.

Его слова приводит агентство "Анадолу".

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с Эрдоганом сообщил, что вопросы, связанные с организацией процесса строительства АЭС "Аккую" в Турции, сняты.

Кроме того, говоря о недавних переговорах с Путиным, Эрдоган заявил, что по мнению и Анкары, и Москвы, заключенная в Стамбуле продуктовая сделка должна позволять поставлять продукцию АПК не столько в развитые, сколько в менее благополучные, развивающиеся страны.

Также, как пишет "Анадолу", "президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на вступление в ШОС в 2023 году, на саммите, который организует Индия".