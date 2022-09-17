Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 120 военных при попытке наступления под Херсоном

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Украинские силы предприняли попытку наступления в Херсонской области, потеряли более 120 человек и семь танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

"В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты", - заявил представитель ведомства.

Он также сообщил, что в результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в Николаевской области, 24-й механизированной бригады в Херсонской области составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники.

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области и ДНР, уничтожив более 280 военнослужащих,.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево Донецкой народной республики уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины", - заявил в субботу официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация также нанесла удары по пунктам временной дислокации подразделения "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районе населенных пунктов Двуречное, Шевченково и Купянск, в Харьковской области. В ходе ударов были уничтожены более 50 военных и 10 единиц техники.

Российские средства ПВО перехватили 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсоне и Новой Каховке. Также они сбили восемь беспилотников в ДНР, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артёмовск Донецкой народной республики, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", - заявил Конашенков.

"Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Золочев Харьковской области, Кирово Донецкой народной республики, Омельник и Веселянка Запорожской области", - добавил он.