В Херсонской и Запорожской областях за неделю задержали 52 подозреваемых в связях с ВСУ и СБУ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - За неделю в Херсонской и Запорожской областях задержаны более пятидесяти человек, подозреваемых в связях с украинскими военными и спецслужбами, сообщила Росгвардия в субботу.

"В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы за неделю задержали 52 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Также, по данным Росгвардии, обнаружено два тайника с вооружением и боеприпасами, изъяты: ПТУР (противотанковая управляемая ракета) "Конкурс", восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины.

Кроме того обнаружено 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе три иностранного производства, 25 ручных гранат различных модификаций, 0,8 килограмма тротила в виде шашек по 200 г, более 4 500 патронов к стрелковому оружию различного калибра, сообщает ведомство.

В Росгвардии добавили, что помимо этого было обезврежено самодельное взрывное устройство и более 90 мин и артиллерийских снарядов.