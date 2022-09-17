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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Мощный тайфун надвигается на японский остров Кюсю

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Японское метеорологическое агентство предупредило в субботу о существенной опасности, которую представляет для жителей острова Кюсю тайфун "Нанмадол".

По сообщению азиатских СМИ, в зоне действия стихийного бедствия скорость порывов ветра достигает 270 км в час. Японское метеорологическое агентство присвоило тайфуну максимальную степень мощности.

Ожидается, что "Нанмадол" в воскресенье доберется до суши: он обрушится на префектуру Кагосима. Затем тайфун начнет смещаться на север - к другим японским островам.

Стихийное бедствие, как ожидается, спровоцирует ливни, наводнения, очень высокие волны. Власти призывают жителей Кюсю проявлять осторожность и покинуть наиболее опасные районы.

Япония Кюсю
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