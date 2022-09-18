Ливни и сильный ветер обрушились на японский остров Кюсю

Кагосима, остров Кюсю Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Тайфун "Нанмадол" принес ливни и сильный ветер на остров Кюсю - самый юго-западный из основных островов Японии, сообщает агентство Associated Press в воскресенье.

Более 93 тысяч домов по всему острову Кюсю оказались обесточены из-за повреждений электросети. Общественный транспорт прекратил работу в префектурах Миядзаки и Кагосима до улучшения погодных условий, отменены авиарейсы.

По данным CNA, за воскресенье в южной части острова Кюсю может выпасть около 400 мм осадков, ожидаются порывы ветра до 235 километров в час.

Между тем NHK сообщает, что в результате удара стихии есть пострадавшие.

По прогнозам, затем тайфун пройдет через остров Хонсю.