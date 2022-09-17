Раненного в Херсонской области итальянского журналиста отправили на родину

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Журналист итальянских изданий Ria, La7 и La Repubblica Маттиа Сорби (Mattia Sorbi), подорвавшийся в начале сентября на мине в Херсонской области, вылетел при содействии Российского Красного Креста (РКК) из Минвод на родину, сообщила в субботу пресс-служба РКК.

"После всех необходимых процедур, осмотров и подготовки документов, специалисты РКК сопроводили Маттиа на прямой рейс до Италии. Сейчас жизни и здоровью журналиста ничего не угрожает", - говорится в сообщении организации.

Помощь в вывозе журналиста была оказана по просьбе президента Итальянского Красного Креста Франческо Рокка.

"Мы вышли на связь с Маттиа, узнали, что за ним хорошо ухаживали и его состояние здоровья стабильно. Херсонская больница, в которой находился журналист, обеспечила его транспортировку в Крым, где уже Российский Красный Крест взял его под опеку и обеспечил дальнейшую логистику", - приводятся в сообщении слова главы РКК Павла Савчука.

Из Крыма Маттиа машиной скорой помощи за 16 часов был перевезен в Минеральные Воды, где прошел обследование в одном из медучреждений и был сопровожден сотрудниками РКК на рейс до Италии, добавили в пресс-службе.

8 сентября зарубежные СМИ сообщили, что за несколько дней до этого неподалеку от линии соприкосновения в Херсонской области итальянский журналист-фрилансер Маттиа Сорби был ранен в результате подрыва его машины на мине. Как сообщалось, водитель машины в результате инцидента погиб.