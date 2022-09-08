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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Минобороны сообщило, что военные РФ спасли на Украине раненого итальянского журналиста

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные спасли итальянского журналиста Маттиа Сорби, подорвавшегося на мине на линии соприкосновения российских и украинских войск, заявили в Минобороны РФ.

"На месте российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь, вынесли на себе в безопасное место и обеспечили экстренную доставку тяжелораненого журналиста в медицинское учреждение", - говорится в сообщении министерства.

"В настоящее время Маттиа Сорби, поступивший в отделение реанимации с множественными осколочными ранениями, получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное", - сообщили в министерстве.

"29 августа с.г., с началом безуспешных попыток контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, итальянский журналист в сопровождении двух неизвестных ему людей, одетых в военную форму ВСУ, отправился на передовые позиции украинских войск", - отмечается в сообщении.

"Люди, одетые как военнослужащие ВСУ, пообещали сопроводить репортера Маттиа Сорби на такси до линии соприкосновения украинских и российских войск. По словам журналиста, приблизившись к району боевых действий, сопровождавшие его люди неожиданно попросили остановить машину. Покинув автомобиль, они показали Маттиа Сорби дальнейшее направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ", - добавили в министерстве.

Выдвинувшись в указанном направлении, говорится в сообщении министерства, "автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине. Водитель такси погиб на месте, а Маттиа Сорби получил тяжелые ранения".

В Минобороны отметили, что "российские военнослужащие, несмотря на плотный огонь с украинских позиций, выдвинулись вперёд и вытащили Маттиа Сорби из горящего автомобиля".

В министерстве обвинили в произошедшем украинские спецслужбы, целью которых было "дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ".

Хроника 24 февраля – 08 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Италия
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