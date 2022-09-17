Эрдоган анонсировал открытие Зангиланского аэропорта в Азербайджане

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Открытие Зангиланского международного аэропорта в Азербайджане состоится 20 октября этого года, сообщил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства отметил, что вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым примет участие в его открытии.

"Ильхам Алиев попросил нас определить дату визита. После открытия Зангиланского аэропорта мы направимся в Джебраил, где состоится торжественная церемония. Соответствующая договоренность достигнута", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана.

Зангиланский международный аэропорт - второй после Физулинского аэропорт, построенный в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Его строительство началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта - 3 тысячи метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час. Площадь перрона составляет 60 кв. м.

Аэропорту присвоены международные коды ICAO и IATA (UBBZ и ZZE соответственно), а также все позывные навигационных средств организации EUROCONTROL.