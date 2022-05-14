Эрдоган и Алиев приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев в субботу приняли участие в церемонии открытия 58-го аэропорта Турции - Ризе-Артвин, сообщает Anadolu.

Эрдоган назвал новый аэропорт показателем достижений Турции последних 20 лет в сфере гражданской авиации и транспорта.

По его словам, воздушная гавань, построенная за 5 лет, не только внесет вклад в развитие восточно-черноморского региона страны, но и облегчит сообщение с соседней Грузией.

Эрдоган отметил, что за годы правления Партии справедливости и развития число аэропортов в Турции возросло с 26 до 58. "За последние годы не только построены новые воздушные гавани, но и капитально отремонтирована часть имеющихся", - констатировал он.

Турецкий лидер рассказал, что на строительство нового аэропорта Ризе-Артвин было потрачено 4,4 млрд турецких лир.

В свою очередь Алиев отметил, что "Азербайджан и Турция - это не только дружественные и братские страны, но и союзники".

Как сообщает Anadolu, новый аэропорт общей площадью в 3 млн кв. м будет обслуживать около 3 млн пассажиров в год.

Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани шириной в 45 м и длиной в 3 км является второй по протяженности полосой страны, построенной на морской насыпи. Как уточняет издание, "на сегодняшний день в мире действуют лишь пять аэропортов с взлетной полосой, построенной на морской насыпи - две из них в Турции".

Агентство отмечает, что вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка выполнена в форме чайного стакана - дань чаеводству, одному из основных источников прибыли жителей этой части черноморской полосы Турции.

Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани.