В Белграде задержали более 30 протестующих против проведения гей-парада

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В субботу в Белграде полиция задержала более 30 протестующих против проведения гей-парада в сербской столице. Об этом сообщает Associated Press.

Издание пишет, что демонстранты вышли на улицы после того как МВД Сербии запретило шествие участников белградского "Европрайда-2022", намеченного на 17 сентября. При этом организаторы мероприятия заявили, что сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила им, что шествие может состояться.

Активисты начали кидать бутылки в полицейских, оцепивших улицы, в результате был задержан 31 человек.

Ранее чиновники ЕС и различные правозащитные организации призвали президента Сербии Александра Вучича разрешить проведение шествия. Однако сербский лидер заявил, что полиция не сможет справиться с возможными беспорядками на фоне энергетического кризиса и других проблем страны.

Европрайд - это европейское международное мероприятие длительностью около двух недель, которое ежегодно проводится в разных городах Европы. В 2022 году оно должно было пройти в Белграде.