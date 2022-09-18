В Индию привезли восемь гепардов из Намибии для восстановления их популяции

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В субботу в индийский Гвалиор привезли восемь гепардов из Намибии для востановления их популяции. Об этом сообщает Associated Press.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выпустил хищников из клетки в вольер в национальном парке Куно. Индийский лидер заявил, что гепарды помогут в развитии экотуризма в стране.

Животных поместят на месячный карантин, после чего выпустят в более просторный вольер, чтобы они могли привыкнуть к новому дому. Еще через месяц дикие кошки смогут выйти непосредственно на территорию национального парка.

В дальнейшем в национальный парк Куно планируется завести еще 12 хищников. Сейчас они находятся на карантине в Южной Африке.

Гепарды раньше были широко распространены в Индии, но вымерли там в 1952 году из-за охоты на них и изменения среды обитания. Во всем мире в дикой природе осталось менее 7000 взрослых особей этого вида, которые живут на территории около 9% от первоначального ареала. При этом в Южной Африке гепардам наоборот не хватает места для проживания.