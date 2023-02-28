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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

В Иране умер один из последних азиатских гепардов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иранские ветеринары не смогли спасти 10-месячного детеныша находящегося на грани исчезновения азиатского гепарда по кличке Пируз, сообщило государственное информагентство Ирана (IRNA).

Пируз скончался в Центральной ветеринарной больнице после проведения диализа - животное страдало от почечной недостаточности, говорится в сообщении.

"Мы очень опечалены потерей Пируза и провалом всех усилий по его спасению", - сказал главврач больницы Омид Моради.

По данным Международного союза охраны природы, в Иране остались всего дюжина гепардов.

Эти хищники встречаются в Южной Африке, но практически исчезли из северной части африканского континента и Азии. Иран - одна из немногих стран, в которых все еще обитает азиатский подвид гепарда.

Ранее сообщалось, что восемь гепардов привезли из Намибии в индийский Гвалиор - для восстановления популяции.

Иран гепарды
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