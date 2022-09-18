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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

В ДНР сообщили о гибели девяти человек за сутки в результате обстрелов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Девять мирных жителей погибли в результате ударов по территории ДНР за прошлые сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 08:00 17 сентября до 08:00 18 сентября, в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР погибли 9 человек и еще 17 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье штабом терробороны ДНР.

Накануне сообщалось о гибели четырех человек в результате удара по центру Донецка.

ДНР
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