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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В результате ударов по центру Донецка в ДНР погибли четыре человека

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей погибли в результате ракетных ударов по Ворошиловскому району Донецка, заявил в субботу мэр города в Донецкой народной республике Алексей Кулемзин.

"Погибли четыре человека, получили ранения две женщины 1955 года рождения и 2001 года рождения и один мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Кулемзина.

Удар по центру Донецка в субботу, по данным СЦКК, был нанесен с направления Карловского водохранилища с применением натовской артиллерии снарядами калибра 155 мм.

Со своей стороны мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трое мирных жителей погибли в результате обстрела города. "Увы, список погибших увеличился до трех. И одиннадцать человек получили ранения", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Приходько.

Донецк Горловка ДНР
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