На Тайване произошло сильное землетрясение

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье в юго-восточной части острова Тайвань, информирует местная метеорологическая служба.

Геологическая служба США в свою очередь оценивает магнитуду в 7,2.

Распространено предупреждение о возможности возникновения цунами.

CNA со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в результате землетрясения было разрушено малоэтажное здание, в котором располагался магазин. Также сообщается о сходе вагона поезда на восточном побережье.

Китайский телеканал CCTV опубликовал фотографию разрушенного здания.