Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

На Тайване произошло сильное землетрясение

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье в юго-восточной части острова Тайвань, информирует местная метеорологическая служба.

Геологическая служба США в свою очередь оценивает магнитуду в 7,2.

Распространено предупреждение о возможности возникновения цунами.

CNA со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в результате землетрясения было разрушено малоэтажное здание, в котором располагался магазин. Также сообщается о сходе вагона поезда на восточном побережье.

Китайский телеканал CCTV опубликовал фотографию разрушенного здания.

Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Делегация США прибыла на Байконур для участия в перекрестном полете на МКС

Делегация США прибыла на Байконур для участия в перекрестном полете на МКС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 сентября

В Киргизии сообщили об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 36 человек

В Индию привезли восемь гепардов из Намибии для восстановления их популяции

В Индию привезли восемь гепардов из Намибии для восстановления их популяции

Российские военные подтвердили гибель пятерых военных САР в результате авиаударов Израиля

Российские военные подтвердили гибель пятерых военных САР в результате авиаударов Израиля
Военная операция на Украине

Российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц в Херсоне

Миссия ОДКБ прибыла на границу Армении и Азербайджана

Более 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой II

Более 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой II

Эрдоган выразил надежду на то, что АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

Токаев подписал поправки к Конституции об однократном семилетнем президентстве в стране

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });