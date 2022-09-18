На Тайване произошло сильное землетрясение
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье в юго-восточной части острова Тайвань, информирует местная метеорологическая служба.
Геологическая служба США в свою очередь оценивает магнитуду в 7,2.
Распространено предупреждение о возможности возникновения цунами.
CNA со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в результате землетрясения было разрушено малоэтажное здание, в котором располагался магазин. Также сообщается о сходе вагона поезда на восточном побережье.
Китайский телеканал CCTV опубликовал фотографию разрушенного здания.