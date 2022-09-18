Что произошло за день: воскресенье, 18 сентября

Визит Нэнси Пелоси в Ереван, землетрясение на Тайване, митинг оппозиции в Кишиневе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась с премьером Армении Николом Пашиняном. В ходе пресс-конференции в Ереване Пелоси осудила военные действия Азербайджана против Армении и сообщила, что США не комментируют членство Армении в ОДКБ и возможность ее выхода из организации. В МИД Азербайджана сочли ее заявления неприемлемыми. Между тем в Ереване прошел митинг с требованием выхода из ОДКБ.

- В Минобороны РФ заявили о безуспешных попытках наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Российские военные также сообщают о потере Украиной более 360 военных в ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонских областях.

- Херсонские власти сообщили о ракетном ударе по центру города. В администрации заявили, что никто не пострадал, а вероятной целью назван центр гуманитарной помощи партии "Единая Россия".

- Глава Белгородской области сообщил о 72 поврежденных домах в Валуйках. Как сообщалось, при обстреле города Валуйки погиб мирный житель, двое пострадали.

- В Киргизии сообщили о 59 жертвах конфликта с Таджикистаном. Пострадавшими числятся 144 человека. 19 сентября в Киргизии будет днем траура. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном и призвал их не допустить эскалации конфликта.

- На Тайване произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Толчки ощущались в Тайбэе, а также на побережье континентальной части Китая - в провинциях Фуцзянь, Гуандун, Цзянсу и в Шанхае. В частности, в городе Юли обрушилось малоэтажное здание.

- Тайфун "Нанмадол" принес ливни и сильный ветер на японский остров Кюсю. Более 93 тысяч домов по всему острову оказались обесточены из-за повреждений электросети. Есть пострадавшие среди местных жителей. По прогнозам, тайфун пройдет через остров Хонсю.

- В Кишиневе оппозиция провела митинг с требованием отставки властей. Организаторы акции сообщили более чем о 40 тысячах участников, полиция заявила не более чем о 6,5 тысячах.

- В РФ за сутки зарегистрировали 56 751 случай заражения коронавирусом. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев уменьшилось на 1 554.