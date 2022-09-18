Военные РФ отразили попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что армия Украины за сутки потеряла на Николаево-Криворожском направлении более 180 человек, предприняв безуспешные попытки наступления.

"На Николаево-Криворожском направлении противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в воскресенье.

По его словам, подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены.

Как заявил Конашенков, "за сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей".

Также, по его данным, высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об уничтожении около Харькова склада армии Украины с боеприпасами западного производства.

"В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области", - сказал Конашенков.

Также, как сообщил представитель Минобороны РФ, российские военные за сутки уничтожили 155-мм американскую гаубицу М777 и сбили несколько снарядов РСЗО HIMARS.

"Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР)", - заявил Конашенков.

Как сказал представитель Минобороны РФ, "кроме того, в воздухе уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон".

По его словам, также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито восемь украинских беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как заявил Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1 981 беспилотный летательный аппарат, 375 зенитных ракетных комплексов, 5 022 танка и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 680 единиц специальной военной автомобильной техники.