В Киргизии сообщили о 59 жертвах конфликта с Таджикистаном

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в Баткенской области Киргизии в результате вооруженного конфликта с Таджикистаном достигло 59 человек, сообщает в воскресенье Минздрав Киргизии.

"По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 13 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта составляет 59 человек", - сообщили в Минздраве.

По данным медиков, в организации здравоохранения поступило 144 пострадавших, из них семь отправлены на амбулаторное лечение.

Большинство пострадавших переведены в организации здравоохранения Бишкека и Оша (102 человека), остальные получают стационарное лечение в организациях здравоохранения Баткенской области.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Таджикская сторона сообщала о более чем 30 погибших. В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

19 сентября в Киргизии объявлено днем национального траура.