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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Оппозиция заявила более чем о 40 тыс. участников акции в Кишиневе, полиция - о 6,5 тыс.

Оппозиция заявила более чем о 40 тыс. участников акции в Кишиневе, полиция - о 6,5 тыс.
Участники акции протеста в Кишиневе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы акции протеста в воскресенье в Кишиневе и полиция разошлись в оценках численности манифестантов.

Так, на сайте партии "Шор", которая организовала самую массовую манифестацию за последние три года, говорится, что в ней приняло участие более 40 тысяч человек. Между тем, по данным полиции, на митинг пришли не более 6,5 тыс. граждан.

"Полицейские дежурили и обеспечивали общественный порядок на акции протеста в центре столицы, в которой приняли участие около 6 500 человек. При этом организаторы акции организовали транспорт с расчетной вместимостью 9 634 гражданина", - отмечается в телеграм-канале Генерального инспектората полиции Молдавии.

Согласно сообщению, было запротоколировано ограниченное количество незначительных инцидентов, а "организаторы акции сотрудничали с правоохранительными органами".

"Протестующие также пытались установить палатки на обочине дороги, однако по требованию полиции перенесли их на площадь перед парламентом", - уточняется в сообщении.

Во время акции протеста также называлось разное количество участников. Модератор Дину Цуркану заявил, что "нас достаточно много, чтобы добиться выполнения своих требований". Депутат парламент от партии "Шор" Регина Апостолова заявила, что "нас собралось десятки тысяч граждан из всех уголков страны", после чего Цукрану назвал цифру "более 50 тыс. человек". Позже на сайте появились данные более чем о 40 тысячах участников. Организаторы митинга заявили, что более 20 тысяч человек не смогли приехать в Кишинев, так как полиция чинила препятствия в аренде транспорта. Полиция опровергла эти утверждения.

Как сообщалось, в воскресенье в Кишиневе состоялась самая массовая за последние несколько лет акция протеста, участники которой потребовали отставки президента и правительства Молдавии, роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов.

Акция была организована партией "Шор", а на митинге выступил по скайпу лидер партии, депутат Илан Шор. Уже более трех лет он скрывается в Израиле. Суд первой инстанции приговорил его к 7,5 годам заключения за участие в "банковском мошенничестве", когда из молдавских банков было украдено около $1 млрд.

Президент Молдавии Майя Санду находится в зарубежной поездке. Она принимает участие в церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II, после чего отправится в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, а затем - в Германию, для встречи с канцлером Олафом Шольцем.

Молдавия
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