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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 сентября

Жертвы урагана в Курске, Байден готов защищать Тайвань, в Кишиневе митинг

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Курске из-за урагана погибло два человека. Кроме того, 87 населённых пунктов осталось без электричества, в них проживает более пяти тыс. человек.

- Байден заявил, что США готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент не исключает военной защиты Тайваня в случае китайской атаки, но не поддерживает стремление острова к независимости.

- Страны Балтии и Польша закрывают въезд россиянам с туристическими визами. Запрет коснется и шенгенских виз, выданных третьими странами.

- Занятия в учебных заведениях Херсонской области отменили на три дня из-за угрозы обстрелов. Отмена относится ко всем городам, наиболее часто подвергающимся обстрелам со стороны ВСУ.

- Оппозиция заявила более чем о 40 тыс. участников акции в Кишиневе, полиция - о 6,5 тыс. Протестующие также пытались установить палатки на обочине дороги, но столкновений с полицией удалось избежать.

- Байден считает, что пандемия Covid-19 закончилась. Однако он признает, что у США с вирусом есть "проблема".

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