Что случилось этой ночью: понедельник, 19 сентября
Жертвы урагана в Курске, Байден готов защищать Тайвань, в Кишиневе митинг
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- В Курске из-за урагана погибло два человека. Кроме того, 87 населённых пунктов осталось без электричества, в них проживает более пяти тыс. человек.
- Байден заявил, что США готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент не исключает военной защиты Тайваня в случае китайской атаки, но не поддерживает стремление острова к независимости.
- Страны Балтии и Польша закрывают въезд россиянам с туристическими визами. Запрет коснется и шенгенских виз, выданных третьими странами.
- Занятия в учебных заведениях Херсонской области отменили на три дня из-за угрозы обстрелов. Отмена относится ко всем городам, наиболее часто подвергающимся обстрелам со стороны ВСУ.
- Оппозиция заявила более чем о 40 тыс. участников акции в Кишиневе, полиция - о 6,5 тыс. Протестующие также пытались установить палатки на обочине дороги, но столкновений с полицией удалось избежать.
- Байден считает, что пандемия Covid-19 закончилась. Однако он признает, что у США с вирусом есть "проблема".