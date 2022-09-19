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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

РФ и КНР договорились о совместных учениях на фоне обеспокоенности действиями США

РФ и КНР договорились о совместных учениях на фоне обеспокоенности действиями США
Военно-морские учения Китая и России. Архивное фото.
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи выразили обеспокоенность нарастанием напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за действий США, договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Рассмотрена афганская проблематика, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. Собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США и их союзников в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, состоявшихся в городе Наньпин провинции Фуцзян КНР.

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Также Патрушев и Ян Цзечи затронули тему Украины, отметили в аппарате Совбеза РФ.

"Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами. Выражена обоюдная заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе консультаций были намечены пути последовательного укрепления торгово-экономических отношений.

"Отдельное внимание на переговорах уделено наращиванию контактов России и Китая в рамках ООН, ШОС и БРИКС, организации взаимной поддержки по важнейшим глобальным проблемам", - сказано в пресс-релизе.

Россия Китай США
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