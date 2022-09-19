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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Байден заявил, что США готовы применить силу для защиты Тайваня

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не исключает применения военной силы для защиты Тайваня в случае китайской атаки на остров.

"Да, если он подвергнется атаке", - сказал президент в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос ведущего, применят ли США силу для защиты острова.

В то же время Байден отметил, что США придерживаются обязательств в соответствии с "давно подписанными документами". Они "проводят политику "одного Китая", не поддерживают идею "независимости Тайваня".

"Мы не поощряем стремление Тайваня к независимости", - заявил Байден.

Джо Байден США
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