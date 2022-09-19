Власти Энергодара сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины возобновили в понедельник утром обстрел береговой зоны Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщил глава администрации города Александр Волга.

"Только что пришла информация, что опять начали обстрел береговой зоны, ведется обстрел близлежащей территории к тепловой электростанции. Здесь все близко - АЭС от ТЭС находится буквально в 1 км. Этот единая инфраструктура", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он также сообщил, что в результате обстрелов с украинской стороны практически уничтожен дачный кооператив, который находится на берегу Днепра рядом с Запорожской АЭС.

"Практический уже не существует дачный кооператив "Волна", который располагается в непосредственной близости от атомной электростанции, ТЭС и береговой линии. Мы постоянно проезжаем и смотрим, какой урон наносят они - домов, к сожалению, практически нет", - отметил глава города.

По его словам, некоторые местные жители уже готовы с оружием защищать город. "Вчера приходила группа общественности города, и говорили люди, чтобы мы дали им оружие. В случае каких-то провокаций они готовы тоже встать в один строй для того, чтобы оборонять наш замечательный город", - уточнил Волга.