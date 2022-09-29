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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Глава Энергодара сообщил о ликвидации нештатной ситуации на Запорожской АЭС

Глава Энергодара сообщил о ликвидации нештатной ситуации на Запорожской АЭС
Вид на Запорожскую АЭС. Архивное фото.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание, нештатная ситуация ликвидирована, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга.

"Могу вас заверить по поводу того, что произошло только лишь короткое замыкание и небольшое задымление. Данная нештатная ситуация давным-давно уже ликвидирована. Все работает в штатном режиме", - сказал он.

Волга отметил, что второй энергоблок, где произошла нештатная ситуация, был остановлен еще в прошлом году. "Учитывая то, что второй энергоблок вообще был захолощен и остановлен еще в украинские времена, в прошлом году, в данной ситуации ни о какой критичности вообще не может идти речи", - добавил он.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о пожаре на втором энергоблоке ЗАЭС. Волга назвал эти сообщения фейком и попросил журналистов не манипулировать ситуацией на Запорожской электростанции.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

Энергодар ЗАЭС Запорожская область
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