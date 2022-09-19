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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Продажи носимых устройств в мире упали на 6,9% во II квартале

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Мировые поставки носимых электронных устройств во втором квартале снизились на 6,9% относительно того же периода прошлого года и составили 107,4 млн единиц. Об этом сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

"Спрос на носимые устройства сократился из-за растущей инфляции, опасений рецессии, увеличения расходов на другие категории нетехнологических товаров, а также из-за сверхбыстрого роста, наблюдавшегося на рынке носимых устройств в последние два года", - отмечают аналитики IDC.

Пятерка лидеров глобального рынка осталось неизменной: в нее входят Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и Imagine Marketing, причем четыре из пяти этих компаний зафиксировали спад продаж во втором квартале в годовом выражении.

"Компании вроде Apple, Samsung и Google продолжают запускать все более премиальные "умные" часы в период, когда спрос на дорогие товары выглядит сомнительным, - написал менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джитеш Убрани. - И даже если цены на некоторые новые продукты остаются теми же, что и на товары предыдущих поколений, укрепление доллара США привело к их подорожанию в местных валютах".

Согласно новому прогнозу IDC, продажи носимых устройств в мире по итогам 2022 года не изменятся и составят 535,5 млн единиц. При этом аналитики ожидают возобновления роста рынка в 2023 году.

Apple Samsung Xiaomi Huawei
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