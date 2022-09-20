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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере один человек погиб в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,6 в понедельник, сообщает NBC News.

Как отмечается, человек погиб в портовом городе Мансанильо в штате Колима.

Землетрясение произошло в годовщину двух других смертельных землетрясений, произошедших в Мексике в 1985 и 2017 годах. По случаю годовщины трагедий в мексиканских городах прозвучали мемориальные сигналы тревоги, а менее чем через час после этого в городах зазвучали настоящие предупреждения о землетрясении.

Как сообщалось, сильное землетрясение произошло в понедельник на тихоокеанском побережье Мексики в 13:05 по местному времени (21:05 по Москве). Магнитуда землетрясения составила 7,6.

Мексика
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