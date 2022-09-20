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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Неизвестный захватил заложников в банке в грузинском Кутаиси

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В городе Кутаиси неизвестный взял в заложники более десяти посетителей и сотрудников филиала "Банк Грузии". В настоящее время проходит спецоперация по освобождению заложников и задержанию преступника, сообщает во вторник МВД Грузии.

По свидетельству очевидцев, неизвестный мужчина с пистолетом в руке ворвался в филиал банка и произвел предупредительный выстрел. Он потребовал от сотрудников банка выдать ему всю имеющуюся наличность, однако выйти из здания офиса ему не удалось, так как к месту происшествия оперативно прибыли полицейские.

Грузия Кутаиси
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