Неизвестный захватил заложников в банке в грузинском Кутаиси

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В городе Кутаиси неизвестный взял в заложники более десяти посетителей и сотрудников филиала "Банк Грузии". В настоящее время проходит спецоперация по освобождению заложников и задержанию преступника, сообщает во вторник МВД Грузии.

По свидетельству очевидцев, неизвестный мужчина с пистолетом в руке ворвался в филиал банка и произвел предупредительный выстрел. Он потребовал от сотрудников банка выдать ему всю имеющуюся наличность, однако выйти из здания офиса ему не удалось, так как к месту происшествия оперативно прибыли полицейские.