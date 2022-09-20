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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

В Кутаиси задержали налетчика на филиал "Банка Грузии"

Захватчик взял в заложники 12 человек и потребовал $2 млн, вертолет, российский флаг и удочку

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Грабитель, захвативший во вторник в филиале "Банка Грузии" в Кутаиси 12 заложников, задержан. Все заложники освобождены и не пострадали, сообщают грузинские СМИ.

Все заложники освобождены и не пострадали, сообщают СМИ.

В ближайшее время министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сделает заявление по поводу проведенной спецоперации.

Ранее во вторник мужчина средних лет в камуфляже и маске взял в заложники в филиале 12 сотрудников и посетителей банка, выдвинув требования по получению выкупа в размере $2 млн, предоставления вертолета, российского флага и удочки.

Грабитель показал в соцсетях как установил на двери офиса предположительно два взрывных устройства.

Полицейские вели переговоры с грабителем.

Позднее телеканал "Пирвели ТВ" сообщил, что грабитель освободил четырех из 12 заложников.

Телеканал также сообщил, что личность нападавшего идентифицирована МВД.

Грузия Кутаиси
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