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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Сеть отелей Hilton займется дизайном интерьера космической станции Starlab

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings будет разрабатывать дизайн внутренних помещений частной космической станции Starlab, которую совместно строят компании Voyager Space Holdings и Lockheed Martin, пишет CNBC со ссылкой на заявление представителей компаний.

Кроме того, Hilton будет работать вместе с Voyager в сфере маркетинга станции для космических туристов.

"Десятилетиями космические открытия улучшали жизнь на Земле, и теперь у Hilton появилась возможность использовать эту уникальную ситуацию для улучшения опыта пребывания людей, куда бы они ни путешествовали", - отметил глава Hilton Кристофер Нассетта.

Starlab, как ожидается, может быть запущена на низкую околоземную орбиту уже в 2027 году. Станция может использоваться для научно-исследовательской деятельности, а также для приема космических туристов.

Hilton Starlab
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