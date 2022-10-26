Чистая прибыль Hilton в III квартале подскочила в 1,4 раза

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings увеличила чистую прибыть в 1,4 раза в третьем квартале 2022 года, однако выручка не оправдала ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в июле-сентябре она получила чистую прибыль в размере $347 млн, или $1,26 в расчете на акцию, по сравнению с $241 млн, или $0,86 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $1,33 на акцию.

Выручка подскочила до $2,37 млрд против $1,75 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,25 на акцию при выручке в $2,41 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) без учета изменения курсов обмена валют в минувшем квартале подскочила на 29,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 5% по сравнению с третьим кварталом допандемийного 2019 года. При этом сеть расширилась на 12,9 тыс. новых номеров, отмечается также в отчетности.

Компания улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли и теперь ожидает, что этот показатель составит $4,46-4,54 на акцию вместо ранее прогнозировавшихся $4,21-4,46 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков составляет $4,44 на акцию. Выручка в расчете на номер без учета изменения курсов обмена валют, согласно прогнозу, в этом году вырастет на 40-43% по сравнению с 2021 годом, но окажется ниже на 1-3% показателя 2019 года.

Котировки акций Hilton на предварительных торгах в среду снижаются на 0,8%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года снизилась на 16,3%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 19% за этот период.