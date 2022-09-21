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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Премьер Японии выразил готовность встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером без предварительных условий.

"Я полон решимости встретиться с президентом Ким Чен Ыном без предварительных условий и не упущу ни одной возможности предпринять такие действия", - сказал Кисида, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что Япония стремится нормализовать отношения с Северной Кореей "путем всестороннего разрешения всех проблемных вопросов, таких как похищение людей, ядерные и ракетные проблемы, а также урегулирование проблем прискорбного прошлого".

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН было намечено на 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации.

Япония Фумио Кисида КНДР Ким Чен Ын
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