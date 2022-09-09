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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:45

В КНДР приняли закон о политике в отношении ядерного оружия

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Верховным народным собранием (ВНС) КНДР принят закон под названием "Политика в отношении ядерного оружия", сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" в пятницу.

Документ был одобрен на сессии ВНС 7 сентября. Он определяет принципы применения ядерного оружия, меры безопасности. В нем подчеркивается, что право отдавать приказы о применения ядерного оружия имеет только лидер страны Ким Чен Ын.

Он в своем выступлении на сессии заявил, что политика в отношении ядерных сил теперь обеспечивается законом, а Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия из-за враждебной политики США.

Ким Чен Ын сказал, что США поставили перед собой задачу "ликвидировать ядерную мощь" КНДР и "заставить ее отказаться от права на самооборону, чтобы свергнуть наш режим".

Он подчеркнул, что в условиях созданной США ситуации на Корейском полуострове "мы никак не можем отказаться от ядерного оружия", и предупредил, что новый закон разрешает автоматически нанести ядерный удар в случае нападения на КНДР.

Ранее Южная Корея, Япония и США договорились о более жестких мерах против КНДР в случае проведения Пхеньяном нового ядерного испытания.

КНДР Ким Чен Ын
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