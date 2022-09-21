Ветрогенерация в ЕС обвалилась в два раза

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Выработка электроэнергии за счет ветрогенерации в Европе обвалилась вдвое. Погода в Европе в сентябре более чем на два градуса холоднее, чем годом ранее.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель во вторник был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен. В используемых на нем двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома".

"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Спотовая цена на газ в Европе выросла до $1793 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах), как и цены в Азии. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1796.

Ветрогенерация в Европе упала в два раза. Ее выработка во вторник составила 8% энергобаланса по ЕС после 15,7% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Впрочем, этот показатель близок норме (средний показатель за сентябрь 2021 года составил 9,6%).

Текущий температурный трек в сентябре в Европе проходит вблизи минимальных исторических значений. Температура воздуха в Европе более чем на два градуса ниже, чем годом ранее.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работают со средней производительностью 58%, тогда как показатель за август был 59%. Импорт дорогого СПГ сокращается в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах.

Запасы газа в Европе

В то же время Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень запасов газа в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки.

В среднем сейчас резервы выросли до 86,24%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (19 сентября) составил 0,23 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие – Австрия, Болгария, Венгрия и Латвия.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - около 52%. Закачка осуществляется в 3-4 раза медленнее, чем в среднем по Европе. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Прибалтики и Финляндии.

Запасы в США

В США активный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки в хранилища. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке.

Текущий уровень запасов составляет около 68%, что существенно уступает показателям запасов в ПХГ Европы (ЕС преодолел этот уровень полтора месяца назад) и тем более России (свыше 90%).

Сейчас запасы газа в ПХГ в США только на 4,1% превосходят минимальный показатель за последние пять лет. В течение летнего сезона закачки этот разрыв только сокращался, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за последние пять лет) составляет 11%.

Темп закачки вырос - за последнюю отчетную неделю было аккумулировано 2,2 млрд куб. м по сравнению с 1,6 млрд куб. м в среднем за предыдущие три недели.

Ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась после прекращения экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии.