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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Выработка ветрогенерации в Европе продолжает снижаться

Выработка ветрогенерации в Европе продолжает снижаться
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Выработка электроэнергии за счет ветрогенерации в Европе продолжает снижаться. Погода в Европе в сентябре более чем на два градуса холоднее, чем годом ранее.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в среду был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

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Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен. В используемых на нем двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома".

"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Спотовая цена на газ в Европе скорректировалась до $1745 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах), как и цены в Азии. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1747.

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Ветрогенерация в Европе продолжает снижаться. Ее выработка в среду составила 7,1% энергобаланса по ЕС после 15,7% энергобаланса по ЕС в понедельник и 8% во вторник, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за сентябрь 2021 года составил 9,6%.

Текущий температурный трек в сентябре в Европе проходит вблизи минимальных исторических значений. Температура воздуха в Европе более чем на два градуса ниже, чем годом ранее. До конца месяца в Европе прогнозируется тихая, маловетреная или штилевая погода.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работают со средней производительностью 58,5%, тогда как показатель за август был 59%. Импорт дорогого СПГ сокращается в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах.

Запасы газа в Европе

В то же время Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень запасов газа в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки.

В среднем сейчас резервы выросли до 86,46%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (20 сентября) составил 0,21 процентного пункта. Это минимальное значение за месяц.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие - Австрия, Болгария, Венгрия и Латвия.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - около 52%. Закачка осуществляется в 3-4 раза медленнее, чем в среднем по Европе. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Прибалтики и Финляндии.

Запасы в США

В США активный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки в хранилища. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке.

Текущий уровень запасов составляет около 68%, что существенно уступает показателям запасов в ПХГ Европы (ЕС преодолел этот уровень полтора месяца назад) и тем более России (свыше 90%).

Сейчас запасы газа в ПХГ в США только на 4,1% превосходят минимальный показатель за последние пять лет. В течение летнего сезона закачки этот разрыв только сокращался, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за последние пять лет) составляет 11%.

Темп закачки вырос - за последнюю отчетную неделю было аккумулировано 2,2 млрд куб. м по сравнению с 1,6 млрд куб. м в среднем за предыдущие три недели.

Ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась после прекращения экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии.

Европа газ Украина Газпром
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