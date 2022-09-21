Президент РФ заявил о попытках Запада подтолкнуть Киев к переносу боев на территорию России

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета с полным разграблением нашей страны", - сказал Путин во время обращения к гражданам.

Киевские власти после начала спецоперации на переговорах в Стамбуле позитивно реагировали на предложения России, но после достижения компромиссов Запад заставил их сорвать все договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении в среду.

"О чем хочу сегодня впервые сказать публично. Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. И эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад", - сказал Путин.

"Поэтому после достижения определённых компромиссов, Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности", - подчеркнул президент.

"В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа", - сказал Путин во время обращения к гражданам.

"Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России", - отметил глава государства.

По словам президента, такие террористические удары, в том числе с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской, Курской областей.

"В режиме реального времени с использованием современных систем, самолетов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников НАТО осуществляет разведку по всему югу России", - заявил Путин.