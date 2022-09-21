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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Правительство Германии увеличит капитал Uniper на 8 млрд евро

Доля государства в компании приблизится к 99%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Германии, руководство Uniper SE и ее материнской компании Fortum договорились о мерах стабилизации бизнеса энергокомпании, серьезно пострадавшей в результате ухудшения ситуации на энергетических рынках, сообщила пресс-служба Uniper.

Условия соглашения предусматривают вливание правительством 8 млрд евро в капитал компании путем допэмиссии акций в пользу государства по цене 1,70 евро за бумагу.

Кроме того, правительство ФРГ приобретет долю Fortum в Uniper, после чего доля госучастия в Uniper достигнет порядка 99%. Также правительство заместит кредитные линии, предоставленные Fortum, на общую сумму 8 млрд евро.

Дополнительное условие соглашения предусматривает, что у Fortum будет право приоритетного выкупа в случае, если Uniper решит продать шведские активы в сфере ядерной или гидроэнергетики в период до конца 2026 года. Пока планов по продаже этих активов у компании нет.

Акции Uniper накануне прибавили в цене 3,8%. С начала текущего года их стоимость упала на 90%.

Uniper Fortum Германия
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