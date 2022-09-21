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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Дефицит бюджета Великобритании в августе вдвое превысил прогноз

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания зафиксировала дефицит бюджета в размере 11,8 млрд фунтов стерлингов ($13,38 млрд) в августе на фоне увеличения стоимости обслуживания госдолга. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

Дефицит сократился относительно августа 2021 года, когда он составлял 14,4 млрд фунтов, однако оказался вдвое выше прогноза ONS, составлявшего 5,8 млрд фунтов.

Доходы бюджета в прошлом месяце составили 69,6 млрд фунтов, увеличившись на 5,6 млрд фунтов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В том числе налоговые поступления повысились на 3,9 млрд фунтов, до 51,4 млрд фунтов.

Между тем расходы на обслуживание госдолга выросли на 1,5 млрд фунтов и достигли 8,2 млрд фунтов, что является рекордным показателем за все время подсчета, то есть с апреля 1997 года. Рост показателя главным образом связан с увеличением затрат на обслуживание госбондов с привязкой к уровню инфляции.

Общий объем новых госзаимствований с начала финансового года, то есть с апреля 2022 года, составил 58,2 млрд фунтов, сократившись на 21,4 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но на 200 млн фунтов превысив прогноз ONS.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец августа составлял 2,428 трлн фунтов, или около 96,6% ВВП страны. Соотношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с конца 1960-х годов.

Великобритания
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