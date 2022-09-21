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Карл III рассчитывает на более скромную церемонию коронации, чем была у Елизаветы II

Карл III рассчитывает на более скромную церемонию коронации, чем была у Елизаветы II
Король Великобритании Карл III
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Британский король Карл III пообещал, что церемония его коронации будет менее затратной, чем была у королевы Елизаветы II, пишет газета The Daily Mirror со ссылкой на осведомленные источники в королевском дворе.

По данным собеседников издания, коронация Карла III будет "короче, менее пышной и менее финансово затратной", чем церемония, которая была организована в честь королевы Елизаветы II в 1953 году. Тогда коронация обошлась в 1,57 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно нынешним 46 млн фунтам.

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"Король прекрасно осведомлен, с какими трудностями сталкиваются современные британцы, поэтому рассчитывает, что его желание будет выполнено - церемония коронации должна будет пройти в соответствии с традициями, но также она должна соответствовать и современным реалиям", - сообщил источник газеты. В частности может быть сокращено число гостей, приглашенных на церемонию.

Хотя дата коронации Карла III еще не определена, 73-летний король планирует использовать это мероприятие, чтобы представить свое видение современной монархии.

"Король давно выступает за упорядоченную и упрощенную монархию", - приводит The Daily Mirror слова источника, близкого к монаршей семье.

Церемония коронации в Великобритании обычно происходит во время церковной службы, на которой монарха наделяют королевскими регалиями. Традиционно она происходит через несколько месяцев после смерти предыдущего монарха. Так, Елизавета II была коронована 2 июня 1953 года, хотя взошла на престол 6 февраля 1952 года.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет.

Карл III Великобритания
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