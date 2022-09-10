Король Карл III официально вступил на британский престол

Карл III Фото: Yui Mok - WPA Pool/Getty Image

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Официальная церемония вступления нового британского монарха на престол началась в Лондоне. Совет престолонаследния провозгласил КарлаIII королем, сообщает Associated Press.

Церемония проходит в Сент-Джеймсском дворце, в ней принимают участие высокопоставленные политики и другие официальные лица. В Совет престолонаследия входят представители королевской семьи, архиепископ Кентерберийский, нынешний и бывшие главы британского правительства, руководители МИД, МВД, Минфина, ряд других представителей высшего политического общества Великобритании.

Король участвует в церемонии вместе с супругой - королевой-консортом Камиллой - и наследником, сыном принцем Уильямом, которого накануне объявил принцем Уэльским.

Карл III стал королем 8 сентября после смерти его матери королевы Елизаветы II. Церемония вступления на престол является важным конституционным и церемониальным шагом для нового монарха. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.

После завершения церемонии вступления на престол с балкона Сент-Джеймсского дворца будет зачитано соответствующее сообщение.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет, она взошла на престол 70 лет назад.