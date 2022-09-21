Эксперты допустили сохранение мягкой политики Банком Японии вопреки ускорению инфляции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банк Японии не станет менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания 21-22 сентября, несмотря на усиление инфляции в стране, полагают эксперты.

Как ожидается, он оставит краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Стремление японского ЦБ сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику идет вразрез с действиями других мировых центробанков, включая Федеральную резервную систему (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии, которые быстро поднимают ключевые процентные ставки.

Расхождение в денежно-кредитной политике Банка Японии и ФРС способствовало падению курса иены до 24-летнего минимума в паре с долларом США, что привело к скачку стоимости импорта и некоторому усилению инфляции.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщило накануне министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Инфляция ускорилась по сравнению с июльскими 2,6% и стала максимальной с сентября 2014 года.

"Участники рынка смотрят на ситуацию с двух сторон: они поддерживают политику Банка Японии, но также видят множество причин для ее изменения", - отмечает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. в Токио Кейсуке Цурута.

"Это создает неопределенность и способствует ухудшению ситуации с ликвидностью на рынке госдолга", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

В среду Банк Японии анонсировал незапланированные операции на рынке гособлигаций с целью сдерживания роста доходности госбумаг. ЦБ заявил о готовности выкупить на рынке бонды со сроками обращения от пяти до десяти лет на сумму 150 млрд иен ($1,04 млрд) и гособлигации со сроками 10-25 лет на 100 млрд иен.

Это стало дополнением к ежедневным операциям Банка Японии, в рамках которых он выкупает на рынке 10-летние бонды в неограниченном объеме. Во вторник объем выкупа бумаг в рамках этих операций достиг максимальных с июня 836 млрд иен, отмечает газета Financial Times.

Доходность десятилетних японских гособлигаций в среду находится на уровне 2,49% годовых, то есть около верхней границы допустимого диапазона колебания ставки (от минус 0,25% до 0,25%). Некоторые трейдеры считают, что японский ЦБ может принять решение о небольшом расширении этого диапазона на сентябрьском заседании.

Курс иены к доллару, по данным на 15:00, составляет 144,07 иены по сравнению с 143,72 иены на закрытие предыдущей сессии.