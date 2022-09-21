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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Власти Белоруссии заявили, что не намерены проводить мобилизацию в стране

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в стране не намерены проводить мобилизацию.

"Мобилизация - это не про нас, народ Белоруссии и страна мобилизованы и так", - сказал он в среду в Минске после встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Слова госсекретаря белорусского Совбеза приводит госагентство БелТА.

Как отметил Вольфович, Белоруссия готова дать отпор "тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории".

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации.

Белоруссия
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